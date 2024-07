Ruben Volt saavutas Euroopa meistrivõistluste etapil esikoha

Ruben Volt: „Esimene sõit oli väga hea ja kõik õnnestus. Teises sõidus oli hea start, natuke segas see, et esimeselt kohalt startinud võistleja suretas oma auto välja ja see segas mu sõidujoont. Suutsin kohti võita aga Girolami keeras korralikult peale ja läksin murule ning auto roolivarras väändus. Sellises konditsioonis autoga oli keeruline kohtade pärast võidelda ja eesmärk oli hoida kohta ja arvestades olusid võimalikult heal kohal lõpetada. Kiiruse poolelt olin TOP3 hulgas ja olin üllatunud, et konkurentidele ei tulnud ajakaristusi rajapiirete ületamise ja muu osas. Seda oli päris palju aga see jäi kahjuks tähelepanuta. See, et suutsime 40 lisakiloga sedasi domineerida, selle taga on ALM Honda Racing meeskonna super töö auto ettevalmistamisel. See oli seni parim tunne, mis mul on olnud nii kiiruse kui seadistuse osas autos. Ja see oli läbi terve nädalavahetuse.“