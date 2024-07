Hukkunud Norra profiratturile sai saatuslikuks ratta tehniline rike

Üks pealtnägija ütles politseile, et Dregel oli võistluse ajal olnud probleeme oma sõiduriista tagarattaga. Norralane kukkuski lõpuks seetõttu, et rattalt tuli rehv maha. Drege oli sel hetkel sõitnud kiirusega 80-100 kilomeetrit tunnis.

„Ma ei suuda kirjeldada, kuidas ma end tunnen. See oli kohutav õnnetus. Olen muserdatud. Seda poleks tohtinud kunagi juhtuda. See oli selline kukkumine, mille puhul ei saanud kuidagi aidata,“ teatas Primozic.

„Me teame, et André oleks tahtnud, et tema mälestussõit sel viisil toimuks. Jalgrattasõit oli tema jaoks kõik. Keset seda tragöödiat on tore näha, kuidas jalgrattaspordi kogukond kokku hoiab. Mu süda sulab, kui näen, kui imeline see spordiala on, ja kuidas te üksteisest hoolite,“ rääkis Jørgen Drege, kes sai kõne lõpus suure aplausi.