Klubi omakasvandik Kevin Sünd jätkab Viimsis

Kevin Sünd sõnul oli otsus Viimsi jätkata loogiline valik, „Viimsis jätkamine on minu jaoks loogiline valik, sest näen igaaastaga oma arengut ja tean, et siinne süsteem sobib mulle. Isiklikus plaanis tahan saada 3-punkti visete protsendi 40 lähedale. Meeskondlikus plaanis oleks meie eesmärk võidelda Eesti-Läti liigas play-off koha eest.“

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips, „Kevin on üks nendest mängijatest, kes on klubi esindusvõistkonna aidanud 2.liigast 1.liiga võiduni ning teinud kaasa kõik meie senised meistriliiga aastad. Hea meel, et Kevin meiega jätkab. Vaatamata vigastusele, mis teda eelmisel hooajal segas, tegi Kevin aastaga sammu edasi ja usun, et Kevinil on potentsiaali ka järgmisel aastal areneda, et olla veelgi olulisem osa võistkonnast ja ka oma isiklikud eesmärgid täita.“