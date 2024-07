SK Suzuki Team Estonia tõi Bikerniekist koju kolm esikohta

Esimest hooaega klassis Superbike osalev Sander Telve (Suzuki, SK Suzuki Team Estonia) sõitis kvalifikatsioonis lätlaste Marcis Pirtnieksi ja Ivo Vinninši järel välja kolmanda aja. Telve on seni võitnud järjest iga võistlusklassi, millesse ta on edasi liikunud: Rahvaliiga (2021), C1200 (2022) ja B1200 (2023). Käesolevat aastat alustas ta Soomes Motoparkis kõige võimsamas Superbike-klassis 17. ja 18. kohaga.

„Väga võimas,“ oli Telve lühike, kuid vaimustunud kommentaar pärast võistlust. „Soome etapist oli suur kasu. Ratas on sama, mis eelmisel aastal. Aga kiirus on muutunud, isegi imestan, kust see tulnud on. Tempo, mis täna tuli, oli üllatav. Käisime juba neljapäeval Bikerniekis ja saime rajaõhtul hea hoo sisse.“