X-Triali MM-sarja promootor külastas Tallinna

Estripeau andis teada, et 26. Oktoorbil toimuvat Tallinna X-Triali etappi tuleb vaatama ka Rahvusvahelise Mootorrattaspordi Föderatsiooni (FIM) president Jorge Viegas. FIM presidenti visiit on Eesti motorspordile suur au ning korraldustiimi liikmed kinnitasid, et annavad endast parima, et ka järgnevatel aastatel oleks X-Triali MM-etapp Eestis.