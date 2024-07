Eesti Lipu Selts kinkis olümpiakoondisele komplekti Eesti lippe

Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei soovib Team Estoniale olümpiaks kõike paremat. „Meil on 20 aastat olnud õnn kinkida nii suve-kui taliolümpia eel koondislastele Eesti lippe. Iga kord on koos lippudega tulnud ka medalid. Loodame, et nad toovad ka seekord õnne,“ ütles Trei.