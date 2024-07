OTSE DELFI TV-s | Viljandis toimub teist korda kõrgetasemeline padeliturniir

„Kuigi korraldajana oli esimesel etapil vinge näha pea kõiki Eesti tippe ja nende kõrval Soome parimaid mängijaid, siis päris rõõm tuli sellest, et üritus tõi tipphetkel saali ligi sada pealtvaatajat,“ ütles turniiri üks korraldajatest Ivar Maripuu pressiteate vahendusel. „Lisaks jälgis Delfi otseülekannet üle 1500 inimese ja võistluse kokkuvõte oli ERRi spordiuudistes. Sellist kajastust ei ole ükski padelivõistlus Eestis varem saanud.“

Seekord astuvad võistlustulle nii Eesti kui ka naaberriikide parimad mängijad, muuhulgas on kohal esimese etapi võitjad soomlased Axel Waris ja Juuso Tapanainen.

12.–13. juulil toimuvale turniirile oodatakse 16 paari, kelle seas on lisaks ülalmainitule ka Eesti teine number Erko Nigula ning Eestis padelitreenerina tegutsev hispaanlane Arnau Vidal, Leedu esindajad Skirmantas Macinskas ja Simonas Žukauskas ning Läti mängijad Uldis Gaismins ning Agris Kolomicevs.

Tegemist on Eesti suurima auhinnafondiga padeliturniiriga. Iga osavõistluse võitjapaar viib koju rahalise preemia suuruses 1000 eurot ja finaalturniiri Coolbet Padel Cup Mastersi võitjale on välja panfud auhinnaraha 2000 eurot. Mastersi teine ja kolmas koht saavad vastavalt 1200 ja 600 eurot.

Turniirile on oodatud kaasa elama kõik padelifännid ning üritus on pealtvaatajatele tasuta. Turniir toimub Viljandi järve ääres (tenniseväljakute juures). Laupäeval toimuvaid poolfinaale, kolmanda koha mängu ja turniiri finaali on võimalik jälgida ka otseülekande vahendusel Delfi Spordist Delfi Kogupaketi tellimusega.