Venemaa sportlased on pärast Ukrainas toimuva agressioonisõja algust olnud rahvusvaheliselt areenilt osaliselt või mõne spordiala puhul isegi täielikult kõrvale jäetud. Peagi algavatel Pariisi olümpiamängudel on lubatud venelastel siiski osaleda, tingimusel, et seda tehakse neutraalse lipu all. Samuti on keelustatud riigi rahvussümboolika.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Zahharova pole selliste tingimustega rahul ja kritiseeris läänt riigi sportlastele kehtestatud tingimuste ja piirangute tõttu. Tema sõnul tehakse Venemaa sportlastele punast lippu näidates väga suur viga.

„See on tõeline natsism. Inimesed tõrjutakse spordist välja vere, rahvuse või geograafilise päritolu tõttu,“ äsas Zahharova. „Meie riik on maailma spordile nii palju andnud. Meil on sportlased, saavutused ja oma ajalugu. Korraldasime edukalt kahed olümpiamängud.“

Vaatamata Venemaa sportlastele antud võimalusele Pariisi olümpiamängudel osaleda tunneb Zahharova, et tema kodumaa sportlaseid ahistatakse. Sarnaselt käitutakse tema sõnul ka Valgevene sportlastega.

„Poliitika on spordi segi keeranud. Selleks, et sportlaseid aktsepteeritaks, peavad nad oma arvamust avaldama,“ vihjas Zahharova sellele, et sõda mitte hukka mõistvatel Venemaa atleetidel pole maailma spordis kohta.