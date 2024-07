Balti korvpalli must õhtu. Ka üllatuskaotuse saanud Leedu jääb Pariisi olümpialt kõrvale

„Mitte ainult mängu lõpp, vaid terve kohtumine oli halb. Ma ei tea... Tõestasime järjekordselt, et me ei oska otsustavaid mänge mängida. Teadsime, et nad (Puerto Rico) on emotsionaalne võistkond, kuid me ei suutnud kontrollida seda,“ rääkis kaotuse järel pettunud Mindaugas Kuzminskas Leedu Delfile. „Süüdistada pole kedagi teist peale meie enda. Me ei saa kedagi süüdistada. Peame kõik peeglisse vaatama, alustades minust ja lõpetades kõigi teiste mängijatega.“