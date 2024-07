Vihm segas tennise Eesti meistrivõistluste kolmandal päeval kaarte

Koskel alustas esimest geimi kolme topeltveaga ja tiitlikaitsjad pääsesid 2:0 ette, siiski said Koskel/Narmonti seti kätte. Teises setis oli palju huvitavaid pallivahetusi, kuid sageli ei lõppenud need põnevad punktid äralöögi, vaid hoopis lihtveaga. Koskel/Narmont olid juba edule lähedal, kui neil oli teises seti seisul 3:1 kasutada geimpall, aga oma serv läks taas ära ja seejärel võitsid seti 6:4 hoopis Gull/Rahnel.

Koskel naeris küsimuse peale, et kui tiitlikaitsjad on alistatud, kas siis turniirivõit juba käes? „Kindlasti mitte! Kõvasti on tööd vaja teha, et järgmised vastased ka ära võita.“