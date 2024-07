30 000 Saksamaa fänni nõuavad EM-i veerandfinaali uuesti mängimist

Ühele poolehoidjale läks omade kaotus niivõrd hinge, et ta algatas petitsiooni. Saksamaa fänn nimega Julian, avaldas veebilehel Change.org petitsiooni, milles nõuab veerandfinaali uuest mängimist, kuna mängu kohtunik Anthony Taylor polnud tema sõnul oma ülesannete kõrgusel.

„Hispaania mängija Marc Cucurella mängis selgelt palli käega, mille eest Saksamaa ei saanud penaltit, mis oleks võinud matši tulemust mõjutada. Nõuame, et UEFA korraldaks kordusmängu ja uuriks Taylori käitumist,“ seisab petitsioonis.

Fänni algatatud petitsioon on paari päevaga saanud juba 30 000 allkirja, kuid vaatamata sellele on äärmiselt ebatõenäoline, et UEFA seda tõsiselt võtab.