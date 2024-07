Levadia poolkaitsja siirdub mängima Slovakkia esiliigasse

Nikita Vassiljev tuli sellel aastal Levadiaga Eesti karikavõitjaks ning on sellel hooajal mänginud nii esindusmeeskonna kui ka U21 võistkonna eest. Sellel hooajal on Nikita esindusvõistkonna eest Premium liigas saanud kirja kuus mängu ja ühe väravasöödu, U21 esindas ta kaheksal korral lüües ka ühe värava.

„Olen tänulik kõikidele mängijatele, treeneritele, kogu staffile, kes olid need 3 aastat koos minuga. Nüüd on järgmine etapp minu elus ning ei tea, mis juhtub selle aasta jooksul - kas ma jään sinna või tulen tagasi. Levadia võttis mind minu teekonna alguses soojalt vastu, mille eest olen väga tänulik. Fännid, teile ka suur tänu toetuse eest. Soovin, et Levadia tooks Premium liiga tiitli tagasi koju ja jõuaks Euroopas võimalikult kaugele. Vamos Levadia!“ ütles Nikita Vassiljev.