DELFI VIDEO | Rally Estonia võitja Georg Linnamäe: see oli üks vingemaid nädalavahetusi mu elus

Linnamäe oli ralli lõppedes enesest mõistetavalt ülimalt rahul, tunnistades, et viimane punktikatse tekitas temas suure emotsioonidega puhangu. „See oli üpriski sürr. Kui tuli teade, et oleme selle ära teinud, oli sees joovastav tunne. Selline emotsioonide puhang. Lihtsalt julm. Mega-mega lahing oli Robertiga. See oli üks vingeimaid nädalavahetusi mu elus,“ rääkis Linnamäe.

Linnamäe tunnistas, et uskus enne punktikatset enda võimetesse Virvesega vahe tasa teha. „Robert oli kiire ja ma andsin endast kõik, mis anda oli. Uskusin siiralt, et see on võimalik. Katse lõpus uskusin pigem, et Robert suudab selle vahe ära hoida, aga nii ta läks,“ sedastas Linnamäe.