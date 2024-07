DELFI VIDEO | Romet Jürgenson: lihtsalt ei tulnud midagi. See oli kõva pingutus

„Lihtsalt ei tulnud midagi. See oli kõva pingutus algusest peale, mis on minu kui noore arengu mõttes väga hea. Kiirus, mida Patrick ja Joosep näitasid, oli muljetavaldav,“ sõnas Jürgenson.

Eesti rallimees tõdes, et sõidu osas on tal veel omajagu arenguruumi. „Asi on vaja saada ühtlaseks. Sellised lihtsad kohad, kus saaks seda kiirust läbi kanda, ei tulnud välja, aga üldpilt on okei,“ lisas Jürgenson.