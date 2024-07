10 Venemaa maadlejat keeldusid Pariisi olümpiamängudel osalemisest. „Sinna on mõttetu minna, kui me ei saa võistelda riigi värvides“

Pariisi olümpiamängudele on koha taganud 10 Venemaa maadlejat, kuid neist ei sõida vähem kui kuu aja pärast algavale suurvõistlusele ükski. Põhjuseks on Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) venelastele seatud tingimused, mille tõttu ei saa riigi sportlased kasutada rahvussümboolikat. Samuti peavad Venemaa sportlased võistlema neutraalse lipu all ja rahvushümni neile võidu korral ei mängita.