Eesti rannajalgpallikoondis teenis pääsme Euroliiga Superfinaali

Koondise peatreener Andreas Aniko ütles pärast kohtumist, et tulemus ei peegelda tegelikku mängupilti. „Leedu oli sarnane meeskond Tšehhile, kus hoidsime palju palli, aga täpselt nagu Taani vastu, siis me ei realiseerinud oma võimalusi ära. Tulemus oleks võinud olla parem, kus võidame vastast nelja-viie väravaga. Lõpus õnneks meie poolt paanikamomenti ei tekkinud, kontrollisime omi asi ja võitsime – see on kõige olulisem,“ rääkis peatreener.