VAHVA FOTO | Karmi avarii teinud Martin Järveoja: oleme terved ja heades kätes!

Ka Tänak andis eile sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tema ja Järveojaga on kõik hästi. „Avarii iseloomu tõttu viidi meid Tartusse meditsiinilisse kontrolli. Nii mina kui ka Martin tunneme ennast hästi ja meiega on kõik okei. Kahjuks ei saa me auto parandamiseks vajamineva töö hulga tõttu Rally Estoniat jätkata,“ seisis tema Instagrami kontol.