Robi Saarma jalgpalli EMi kommentaar: Hollandi peatreeneri taktikaline lüke tõi võidu

Mõlema meeskonna jaoks pole tänavune finaalturniir midagi kerget olnud. Nii Hollandil kui Türgil on tulnud ette suuri ebaõnnestumisi kui ka võimsaid võite. Holland tuli EM-le soosikuna, kuid enne veerandfinaali nad seda väga veenvalt väljakul ei näidanud. Enne Türgi kohtumist asetusid hollandlased favoriitideks ja asusid enesekindlalt võitma selle turniiri üht musta hobust. Peatreener Ronald Koeman tahab, et Holland mängiks atraktiivset jalgpalli lühikeste söötude ja kombinatsioonidega, kuid siiani pole see kõige veenvamalt toiminud. Hollandi üks suurimaid staare Depay on pigem olnud varjus ja säranud on just noorukid Xavi Simons ja Cody Gakpo.