DELFI OTEPÄÄL | Päevakommentaar: Kui kõvad on Linnamäe ja Virves tegelikult? Rally2 tasemel maailma tipu lähedal?

Vähem kui kuu tagasi, pärast ERC sarja teist etappi, Rootsis toimunud Skandinaavia rallit, põrutas esikoha saanud Oliver Solberg, üks silmapaistvamaid noori võidusõitjaid: „ERC on äge, äärmiselt tihe, võideldakse iga kümnendiksekundi pärast. Kohati tundub, et see sari on kõvem kui WRC2.“