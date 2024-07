DELFI OTEPÄÄL | Endised WRC sarja ässad Paddon ja Östberg selgitasid, miks nad pole poodiumiheitlusse sekkunud

„Ilmselgelt pole mul hea stardikoht, aga me ei saa seda muuta, vaid peame antud oludest maksimumi välja pigistama,“ nentis norralane, kes võidutses Eestis 2011. ja 2012. aastal, kuid käinud siin ka 2020. ja 2021. aastal. Seitsmes on lisaks hetkepositsioonile ka Östbergi koht stardijärjestuses.

„Hommikul oli meil ka probleem tagumise pidurisaduliga, aga kui selle korda ajasime, saime ka kiiruse üles. Tänane pärastlõuna on veel pikk (kolm kiiruskatset - G.L.). Loodame oma kohta hoida, et homme paremalt kohalt startida.“

Robert Virvese ja Georg Linnamäe ägedat esikohaheitlust jälgib Östberg põnevusega: „Nad on uskumatult kiired! Kena on nende võitlust vaadata. Nad on enesekindlad, neil on hinge all korralik kilometraaž ja teadmised nendest katsetest - see kõik peegeldub ka tulemuses.“