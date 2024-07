Ragnar Klavani EM-i kommentaar: Mbappé pole sellel EM-il näidanud oma tõelist palet

Strateegia, mis mõlemad peatreenerid valisid, oli põhimõtteliselt identne, kuigi olid mõned taktikalised erinevused. Normaalaja domineerimismomendid olid samuti identsed, kus teatud minutid domineeris üks ning siis teine meeskond. Portugalil oli kindlaid väravavõimalusi rohkem. Prantsusmaa valis lisaaja esimeseks poolajaks kaitsvama positsiooni, samal ajal kui Portugal üritas rohkem lisaajal mängu lõpetada.

Prantsusmaa pole endiselt sel EM-il lahtisest mängust väravat löönud, kuid ometi on nad poolfinaalis. Mingil määral taandub see asjaolule, et Kylian Mbappé ei ole sellel EM-finaalturniiril näidanud oma tõelist palet. Tal ei lase ninavigastus n-ö tsooni minna, mis on ülisuur x-faktori puudus Prantsusmaa mängust. Mbappé on nende superstaar, kelle peale on Prantsusmaa ründemäng tihti üles ehitatud ja nüüd on nende kõige suurem x-faktor võrrandist ära võetud.

39-aastane Cristiano Ronaldo ei saanud tänavusel EM-finaalturniiril väravat kirja. Kas see oli õige või vale, et Portugali peatreener Roberto Martinez jättis Ronaldo kõikideks mängudeks esitipuründaja kohale, on iga peatreeneri enda nägemus. Teisalt kaks aastat vanema, 41-aastase Pepe usaldamine keskkaitsja positsioonile õigustas end igati. Eilses mängus oli ta ka Portugali üks parimaid, kui isegi mitte kõige parem mängija. See on nii peatreeneri kui Ronaldo suhtes raske olukord: ta on maailma üks parimaid mängijaid ja legend. Nüüd tal pole enam nii head kiirust, mis tal tippajal oli, kuid kogemusi on selle võrra rohkem.