FOTOD | Rakvere MK-etapp: Nõlvak ja Tiisaar pidid poolfinaalis loobumiskaotuse andma, Korotkov ja Piik võitsid hõbeda

Seni turniiril vaid kolmegeimilisi mänge pidanud ja need kodupubliku toel kõik edukalt lõpetanud Korotkov ja Piik alustasid ka viimast päeva kolmegeimilise mänguga, saades poolfinaalis 2:1 (21:17, 16:21, 15:9) jagu sakslastest Robin Sowast – Maximilian Justist ning pääsesid seega esmakordselt MK-etapi finaali.

Finaalis olid Eesti duo vastaseks noored rootslased Jacob Hölting Nilsson ja Elmer Andersson, kes suutsid mängu lõpuks 2:0 (21:16, 21:18) võita ja nii riputati Korotkovile ja Piigile kaela hõbedased autasud.

„See atmosfäär siin oli imeline, ilm oli ka mõnus päiksepaisteline ja rahvast oli koguaeg kuulda, see tegi mängimise kergeks. Maailma karika hõbemedal kõlab päris hästi!“ sõnas Piik. Korotkov lisas: „See võit siin tõestas, et tasub trenni teha ja uskuda sellesse, et ükspäev me võidame midagi ära!“

Korotkov lisas, et eilsed võidud lisasid kõvasti enesekindlust. „Need andsid usku, et me kuulume siia ja põhiturniiri koht pole kingitus. Võime olla üllatajad, eile üllatasime lätlasi, austraallasi ja poolakaid, pole paha!“

Naiste finaalis alistasid sakslannad Anna-Lena Grüne – Chenoa Christ 2:1 (15:21, 21:14, 15:12) Ukraina paari Maryna Hladuni – Tetiana Lazarenko.

Nõlvaku ja Tiisaare turniir lõppes poolfinaalis

Eesti kauaaegne rannavõrkpalli esiduo Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar lõpetasid oma ühise teekonna Rakvere etapil poolfinaaliga, kus neil tuli Tiisaare põlvevigastuse tõttu edasi mängimisest loobuda. Pronksmedalid said seega mänguta kaela sakslased Robin Sowa ja Maximilian Just.

Kui esialgu loodeti pronksikohtumises veel platsile tulla, sai õige pea selgeks, et see siiski võimalik ei ole ja nii jäi poolfinaal rootslaste Jacob Hölting Nilssoni ja Elmer Anderssoni vastu Eesti paari jaoks viimaseks ühiseks mänguks. „Maandusin kehvasti põlve peale ja tuli tugev valu sisse. Alguses tundus, et kui lasen puhata, äkki õnnestub pronksimatšile naasta, aga valu läks hullemaks ja tasub lasta arstil üle vaadata,“ kirjeldas ta avageimis seisul 4:8 juhtunud olukorda.