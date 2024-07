Levadia on 51 punktiga Eesti meistritiitli tabelijuht. 36 mängust on praeguseks toimunud 20. Levadia on võitnud 16, mänginud viiki kolm ning kaotatud ainult ühe mängu. Flora hoiab 36 punktiga kolmandat kohta. Teisel kohal paikneval Nõmme Kaljul on sama arv punkte, kuid 20 matši asemel on neil peetud alles 18.