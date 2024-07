DELFI VIDEO | Janek Õiglane: loodan, et kõik kolm eestlast teevad olümpial vägeva summa

„Kindlasti ei ole ma veel 100% valmis, aga mul on veel neli nädalat aega. Minu jaoks on kõige tähtsam, et ma saan jooksuvormi hoida. Joosta ei ole valus ja jõudu saan teha ilusti,“ sõnas põlvevigastusest taastuv Õiglane Delfile.

Millised näevad välja Õiglase olümpia eelsed viimased nädalad? „Saavad olema töised, teen oma kehale taastust, et olla valmis olümpiaks, aga trenni osa enam väga ei ole. Siin on rohkem nokitsemine ja peenhäälestus, et saada tippvormi.“

„Ma isiklikult tahan, et me kolm eestlast teeme olümpial lõpuni, teeme vägevad summad ja saame uhked olla, et oleme eestlased ja kanname Eestit enda rinnal.“

Lisaks Õiglasele esindavad juuli lõpus Pariisis algaval olümpial kümnevõistluses Eestit Johannes Erm ja Karel Tilga.

Vaata videointervjuud Janek Õiglasega!