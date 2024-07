FC Flora naiskond alustab eurosarja Ungari meistri vastu

Esimene voor koosneb kahest etapist, kus mängitakse miniturniiridena poolfinaal ja finaal. Poolfinaalis on Flora naiskond vastamisi Eesti naiste koondise ründaja Vlada Kubassova koduklubi Ferencvarosi TC-ga, võidu korral ootab Florat FC Vorskla Poltava (Ukraina) – RFS Women (Läti) paari võitja.

„Võib-öelda, et erakordse juhuse tulemusel sattusime samasse alagruppi naiskondadega, kellega oleme juba tuttavad – varem pole sellist asja juhtunud. Vorskla ja RFS-iga oleme varem mänginud. Ferencvárosega pole me küll varem väljakul kokku saanud, aga tunneme neid hästi Vlada ja Inna kaudu. Hakkame vaikselt vaatama, kuidas Ferencváros toimetab. Kui me ei seaks endale sihiks alagrupist edasipääsu, siis poleks mõtet asjadega tegeleda. Keskendume kõigepealt esimesel vastasele ja eks siis näis, mis edasi saab,“ kommenteeris FC Flora naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva.