DELFI OTEPÄÄL | Jaak Mae: rallipealinn peaks olema siiski Otepää, mitte Tartu

„Suurt midagi ei juhtuks, kui ERC Delfi Rally Estonia keskus ja hooldusala Tehvandil poleks, sest suvel läheb meil hästi, eriti juulis, kui toimuvad treeninglaagrid ja spordiobjektid on jõudsalt kasutuses ning soovijaid on isegi rohkem, kui pakkuda suudame. Samas laiendab ralli meie alade ringi ja meil on selle üle ainult hea meel,“ sõnas Mae. Järgmisel aastal on tal aga suur plaan tuua WRC Rally Estonia tsenter Otepääle.

Tahaksime konkureerida Eesti Rahva Muuseumiga, kus MM-ralli keskus on paiknenud. Jaak Mae

„Ralli on Otepääl ja Tehvandil pikki aastaid olnud, koostöö rallirahvaga on jätkuvalt tore,“ tõdes Mae. Ent suur võidusõit ehk MM-ralli on kolinud Tartusse. Nüüd soovib Mae selle aga heade mõtete linnalt tagasi röövida.

Võiks maha istuda ja asja arutada

„Oleme arutanud pool naljaga, pool tõsiselt, et seoses rajatistega, mis valmivad laskesuusatamise MM-iks, on Tehvandi taristu praegusest oluliselt parem. Rally Estonia juhtidel oleks mõttekas maha istuda ja meiega asja arutada – ehk annaks ka MM-ralli keskuse Otepääle tuua,“ selgitas Mae. „Kui Tehvandi tugikeskuste hoone valmib, saab sinna paigutada meedia- ja muud keskused. Teleala ehk meie mõistes rullsuusaraja laiendus läheks asfaldi alla ja pinda, kuhu rallipark paigutada, tekib kõvasti juurde. Meil on siis ka valmidus pakkuda vajalikku elektrivoolu. Ühesõnaga, tahaksime konkureerida Eesti Rahva Muuseumiga, kus MM-ralli keskus on paiknenud.“

Sedavõrd ralli Tehvandi spordikeskust siiski häirib, et rollerirada on kinni ja treenida ei saa, ka on Tehvandi hotell üsna täis. „Ralli broneerib kohad varakult, enne talisportlasi, kes peavad võidukihutamisega arvestama. Tegelikult pole hullu, juba järgmisest esmaspäevast algavad meil laskesuusatajate laagrid pihta,“ rääkis Mae.