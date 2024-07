Nimekiri lukus: Eesti olümpiakomitee kinnitas kõik Pariisi sõitvad sportlased

EOK president Urmas Sõõrumaa soovib koondisele edu. „5. juuli on sümboolselt tähtis päev olümpialiikumise jaoks, sest just täna 100 aastat tagasi algasid Pariisis suveolümpiamängud. Eesti koondis oli siis Pariisis esindatud 44 sportlasega ja võideti kuus medalit, nüüd on meie sportlasi 26. Täna saadame enda tulevased sangarid olümpiale, süütasime nende auks ka Pirital olümpiatule. Isiklikult soovin teile kõigile, et lisaks tööle, mis on tehtud, andele, mis on teile looduse poolt kaasa antud, õnnekroon ka peale tuleks ning võtate Pariisis enda unistustest maksimumi. Palju õnne ja edu,“ ütles Sõõrumaa pressiteate vahendusel.