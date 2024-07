Toyota toob Soome etapile koguni viis Rally1 autot, lisaks tuleb starti Latvala

Ogier’ nime võib pidada neist kõige ootamatumaks, sest pärast 2021. aastal täiskohaga programmi lõpetamist pole ta Soome rallil sõitnud. Samas on kaheksakordse maailmameistri graafik sel hooajal varasemast tihedam. Ta oleks pidanud sõitma ka Poola MM-etapil, aga ralli eel toimunud avarii tõttu jäi ta sellest eemale. Lisaks on Ogier üles antud Läti rallile. Mõlemad on sarnaselt Soomele väga kiired rallid, mis ei kuulu Ogier’ lemmikute kilda.