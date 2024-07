AMETLIK | UEFA jätab Türgi koondise sangari poliitilise žesti tõttu EM-i veerandfinaalist eemale

26-aastase Demirali näidatud käežesti seostatakse Türgi paremäärmusliku rühmitusega Hallid Hundid. Hundisaluut on mõnes Euroopa riigis, näiteks Austrias, seadusega keelatud. Euroopa Liit loeb Halle Hunte terroriorganisatsiooniks.

Demiral ise ei leidnud, et ta libedale teele astus. „Viis, kuidas väravat tähistasin, on seotud minu türklaseks olemisega. Nägin, et staadionil tegid ka teised inimesed sama žesti,“ lausus ta. Türgi jalgpalliliit kaebab otsuse rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS).