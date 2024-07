Kas Levadia pani tiitliheitluses asjad paika? Torres: Ei, kuid olen väga rahul

Levadial on turniiritabelis nüüd liidrina koos 51 punkti. 20 kohtumisega on teenitud 16 võitu, kolm viiki ja saadud ainult üks kaotus. Hooaja lõpuni on Levadial veel 16 matši. Turniiritabelis jagavad teist kohta Nõmme Kalju ja Flora 36 silmaga. Kaljul on seejuures kaks matši varuks.