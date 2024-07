VIDEO WIMBLEDONIST | Tallinnas sügisel mängivad Lajal ja Monfils: fännid, me ei jõua seda matši ära oodata!

„Meil on teile suuri uudiseid,“ teatas Wimbledoni tenniseväljaku ääres Mark Lajal, kellelt võttis sõnajärje üle Monfils. „Me kohtume omavahel 21. novembril Eestis Unibet Arenal.“

37-aastane Monfils oli karjääri tipphetkel maailma kuues reket, hetkel leiab mehe 33. kohalt. Suure slämmi turniiridel on prantslane jõudnud kahel korral poolfinaali ja ta on hetkel üks kaheksast aktiivsest mängijat, kellel on koos üle 550 võidu.