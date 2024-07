Jalgpalli EM-i suur võitlus. Kas peale jääb ERR-i või TV3 stuudio?

Eesti vutisõbrad on harjunud suurturniiri vaatamiseks valima telerist ERR-i kanalid. Nemad tõid siia maale ka taktikalaua, ilma milleta enam vutipidu ette ei kujutagi. Tänavu on mängud jagunenud aga kahe telekanali vahel. Lõpuks alaliidu abiga rahapaki lauale löönud ERR sai kõige magusamal kellaajal ehk 22.00 algavad matšid ning TV3 sai ülejäänud. Erakanalina teeb TV3 asju loomulikult väheke teisiti. Kuidas on siiani läinud?