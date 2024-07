FOTOD | Ott Tänak valmistub Tartumaal Delfi Rally Estoniaks

Ainult Eesti ja Läti meistrivõistluste arvestuses võistlevad autod kannavad numbreid alates sajast ja just numbri all 100 läheb rajale ekipaaž Ott Tänak – Martin Järveoja. Ühtlasi said nad neljapäeval Tartu lähedal Unikülas läbida testikatset. EMV1 arvestuses tuleb starti ka kaks Proto autodel võistlevat võistluspaari.