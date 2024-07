Hannes Soomer osaleb Suzuka kestvussõidul

„Varem pidin olema varumees ja otsusest sõiduplaani mul polnud,“ sõnas Soomer. „Ent kui BMW-liinis mind välja pakuti, siis haarasin võimalusest kinni, sest tegu on võistlusega, millest tahab iga sõitja osa saada. Kogemuse osas on see kindlasti kasulik ja tegu on omaette väljakutsega, sest sellel ringrajal ma varem sõitnud pole ja see on mulle tuttav vaid videomängu vahendusel. Lisaks läheme Jaapani tootjate vastu nende kodutanumal, aga annan endast parima, et heidelda kõrgeima koha eest.“