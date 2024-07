Segadus Venemaa mängijatega pani Kalevi euromängu toimumise kahtluse alla. Lindpere: oli võimalus, et me ei mängi üldse

Mulluste meistriliiga pronksmedalitega eurosarja koha kindlustanud Kalevi kontoris töötavatel inimestel tekkis viimase kümne päevaga kõvasti juurde halle juuksekarvu. Varemgi on UEFA sarjades tekkinud küsimused seoses Venemaa passiga mängijatega, kelle Euroopas reisimine on raskendatud. Näiteks mullu jättis Narva Transiga kohtunud Jerevani Pjunik koju paar venelast. Ent Urartu meeskonna selgroo moodustavad meie idanaabri kodakondsed, kelle tulek Eestisse on raskendatud, millega tekkis omalaadse pretsedendi võimalus.

„Kümme päeva meeletult tööd, meeletult peavalu ja hävisime ka rahaliselt. UEFA esimene ametlike allkirjadega otsus oli, et me ei saa kodumängu pidada Tallinnas, vaid peame mängima Ungaris või Türgis. Uurisime sealt juba staadionite rentimise võimalusi, aga nendes riikides on see ebareaalselt kallis. Seda kulu poleks UEFA ka katnud,“ selgitas Kalevi tegevjuht Joel Lindpere. „Lõpuks suhtlesid omavahel alaliidud, klubid, ministeeriumid.“