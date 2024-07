Hendrik Eelmäe lõi käed Rapla korvpallimeeskonnaga

Rapla peatreener Brett Nõmm tõdes, et Eelmäe on nende jaoks väga oluline pusletükk. „Rapla võistkond on juba mitu aastat Hendrikut jahtinud ning ka mina olen tema talendi austaja. Hendrik on mitmekülgne mängija nii kaitses kui ka rünnakul, mistõttu on teda väga hea nii kaitses kui rünnakul kasutada erinevates rollides,“ selgitas ta.