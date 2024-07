Suurbritannia rattur võttis enda nimele Tour de France’i etapivõitude rekordi

Cavendish on nüüd võitnud kõige mainekamal velotuuril 35 etappi, mida on üks enam kui legendaarsel Eddy Merckxil. „Olin natuke umbusklik. Võtsin sel aastal suure riski, et oleksin tänavusel Tour de France’il hea. Töötasime välja täpse plaani, kuidas me peaksime meeskond koostama ja mida peame minu varustusega tegema. Iga pisemgi detail oli suunatud konkreetselt tänasesse päeva,“ märkis Cavendish, kelle jaoks esialgu pidi eelmise aasta tuur jääma viimaseks. Aga kuna toona võistlemisest midagi välja ei tulnud, siis lükkas ta pensionile jäämise edasi.