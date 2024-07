Venemaa sulges vabavõitluse superstaari Nurmagomedovi pangakontod

Venemaa maksuamet külmutas endise vabavõitleja Habib Nurmagomedovi kodumaised pangakontod, sest väidetavalt on tal 297 miljoni rubla ehk umbes 3,1 miljoni euro suurused võlad maksuhalduri ees. Maksuameti hinnangul on Nurmagomedov jätnud maksud maksmata. Juba varem sulges maksuamet Nurmagomedovi ettevõtete pangakontod, sest nende aruandluses oli väärinfot.

Nurmagomedov on sukeldunud ärimaailma, sest tema portfellist leiab muuhulgas toitumisettevõtte, haridusrakenduse, kohvikuketi ning põllumajandusega seotud firmad. Advokaat Aleksei Gudas ütles Venemaa portaalile Championat, et endist vabavõitlejat võib Venemaal oodata viieaastane vanglakaristus.

Juuni lõpus korraldasid Venemaa ametivõimud puistamise Nurmagomedovile kuuluvas maadlussaalis. Sealjuures toimus haarang päev peale seda, kui selgus, et üks Degastani terrorirünnakutes kahtlustatavatest oli Nurmagomedovi jõusaalis treeninud Gadžimurad Kagirov. Rünnakus hukkus 21 inimest, sealhulgas 16 politseinikku ja õigeusu preester. Nurmagomedov ise eitas, et Kagirov oli tema jõusaali ametlik liige.

Venemaa ametivõimud süüdistasid rünnaku järel just Dagestani maadlejaid ja nende vaimseid liidreid äärmuslike ideoloogiate levitamises, mistõttu haarangud toimusid ka teistes maadlussaalides.

Lisaks tasumata maksudele on Nurmagomedov Venemaa võimuga tülli läinud ka muudel põhjustel. Väidetavalt hoiab sportlane taskus Araabia Ühendemiraatide passi, mida ta on riigi eest varjanud. Ent topeltkodakondsuse varjamine on Venemaal kuritegu.