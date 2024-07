OTSEBLOGI JA FOTOD | Kolm eestlast jõudsid Delfi Rally Estonia vihmases kvalifikatsioonis esiviisikusse

Eestlastest jahivad koduteedel võitu Georg Linnamäe (Toyota Yaris Rally2) ja Robert Virves (Škoda Fabia Rally2), Eesti meistrivõistluste arvestuses valmistub etapil Läti MM-ralliks Ott Tänak (Hyundai i20 Rally1). Kokku ootab võistlejaid 14 kiirukatset ja ralli kogupikkuseks on 187,64 kilomeetrit, Eesti meistrvõistlustel punktidele sõitjad võtavad mõõtu kümnel katsel.

Loomulikult on Lõuna-Eestis kohal ka Delfi brigaad. Gunnar Leheste ja Roland Poom on läbi nädalavahetuse eetris „Kuues käik“ saadetega, kuhu on oodata ka külalisi – meestele saab saata küsimusi aadressile kuueskaik@delfi.ee. Lisaks vahendavad kohapealseid sündmusi Jaan Martinson ja Eigo Kaljurand.