Margus Pahv jätkab Keila Coolbetis ka järgmisel hooajal

„Mul on hea meel jätkata Keila Coolbetis. See on järgmise sammu astumiseks õige koht. Ootan huviga algavat hooaega, eelkõige kodumänge. Keila publik on võimas ja Eestis üks ainulaadsemaid. Ootan teid Keila Tervisekeskusesse ja kolmesteni!“ sõnas 23-aastane mängujuht.