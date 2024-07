Tallinna Kalevit ähvardab Vene passiga vastaste tõttu oht eurosarja kodumängust ilma jääda

Miks nii? Armeenia klubi Urartu kooseisu kuulub koguni kaheksa mängijat ja neli abipersonali liiget, kellel on taskus Venemaa pass. Kuna neile võib viisaprobleemide tõttu Eesti riigi pinnale sisenemine osutuda keeruliseks või pea võimatuks ülesandeks, kerkis õhku oht, et 11. juulile planeeritud avamäng peetakse hoopis neutraalsel pinnal.

„Olukord on äärmiselt keeruline ning mis seal salata, ka ebameeldiv,“ kommenteeris klubi president Ragnar Klavan Õhtulehele. „Aga meil ei jää üle midagi muud, kui lähtuda Eesti riigi ja UEFA juhistest. Ootame UEFA võimalikult kiiret otsust ja loodame parimat.“

Kalev sai teisipäeval UEFA-lt kauaoodatud vastuse, kuid siiski pole veel 100 protsenti kindel, et klubi saab Kadrioru staadionil Urartut võõrustada. „Anname teada, et praeguse seisuga on mäng kavandatud toimuma Tallinna Kalevi koduväljakul,“ vahendas Õhtuleht klubile saadetud teadet.