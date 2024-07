Rekordi ujunud Salu pälvis juunioride EM-il neljanda koha

„Ujumisega saan jääda rahule,“ sõnas Salu, kes mullu oli sel alal alles 37. „Suutsin jääda üsna rahulikuks ja kuigi lõpuosaga võiks nuriseda, siis kokkuvõttes on see võidetud neljas koht.“

„See neljas koht on minu jaoks väga oluline, sest enne võistlust ei teadnud ma kas isegi poolfinaal on reaalne. See näitab, et enne alahindasin end ja olen palju enamaks suuteline kui ma oskasin arvata,“ lisas Salu.