Nõmme Kalju lõi Pärnu Vapruse puuri palle täis

„Üle pika aja saab öelda, et hea mäng on seljataga. Viimane periood on olnud rabe. Teadsime, et tuleb need kolm punkti hambad ristis ära võtta,“ analüüsis Tamm Soccerneti otseülekandes. „Alustasime hooaega väga hästi. Nüüd tuli seitsmemänguline periood, kus tulid võidud, viigid ja kaotused. Olid vastased, kus me oleksime kolm punkti pidanud ära võtma, kuid me ei võitnud. Nüüd on vaja teha järeldused ja hoida seda positiivset nooti.“