INTERVJUU | Rally1 autoga eduka debüüdi teinud Mārtiņš Sesks: me pole veel isegi aru saanud, millega hakkama saime

Tere, Martins! Kuidas tänane päev möödus?

Valmistume veel endiselt homse recce (rajaga tutvumine ja legendi kirjutamine - G.L.) jaoks. Vaatame katseid üle, et saada aru, mida ma neist olen teinud, kus käinud ja kus mitte. Ralli ettevalmistus on jäänud meie jaoks lühikeseks. Eelmisel nädalal polnud meil selleks aega, esmaspäeval me puhkasime ja teisipäeval oli testisõit. Päris tihe graafik, aga me naudime seda!