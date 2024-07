Premium liigas peetakse neljapäeval hooaja kolmas Tallinna derbi. Curro Torres: usun, et pakume fännidele positiivset emotsiooni

Kui Levadia suudab 18. vooru mängu Flora vastu võita, kasvab nende edu suure rivaali ees 15 punktile. Meeskonna kapten Mihkel Ainsalu ütles, et meeskond punktiseisule mängu eel eriti ei keskendu. „Eks ikka vaatame tabelisse, aga teame, et peame igapäevaselt tööd tegema ja mäng mängu haaval minema, sest nii vara pole mõtet tabelisse süveneda,“ lausus 28-aastane mängumees. „Elu on näidanud, et alles siis tasub seda teha, kui hooaja lõpuni on kümme mängu.“

Levadia peatreener Curro Torres rääkis enne mängu, et tema jaoks on esmatähtis võit. Kuigi Flora võitis eelmise omavahelise mängu, siis Levadia läheneb sellele mängule täpselt samamoodi nagu kaks kuud tagasi. „Me ei muuda midagi. Derbi Flora vastu saab olema raske, aga usun, et saame sellega hakkama ja pakume fännidele positiivset emotsiooni,“ lausus hispaanlane.

„Ma arvan, et enne derbit on alati hea tunne. Selliseid mänge ootame kogu aeg põnevusega,“ lausus Tallinna Flora peatreener Norbert Hurt mängueelsel pressikonverentsil. „Eelmine mäng oli väga meeldiv näha, et kokku oli aetud väga hea atmosfäär - palju rahvast ja sellise tõsise mängu meeleolu. Ma arvan, et samad tunded on ka selle mängu eel,“ lisas Flora juhendaja.

34-aastane Rauno Alliku on läbi aegade kõige suurema Tallinna derbi kogemusega mängija. Tal on kirjas koguni 48 kohtumist. „Ma arvan, et see on kõigest number. Ma olen siin klubis pikalt olnud ja ise ei mõtle sellele,“ jäi Alliku mängueelsel pressikonverentsil tagasihoidlikuks.

Derbimängudes loevad väga palju kogemused ja Alliku saab igal juhul oma kogemustele toetuda. „Eks kogemused aitavad ikka kaasa. Palju on mängitud neid mänge ja tean, mida oodata. Natuke ikka aitab,“ lisas ta.c

Tallinna Flora ja FCI Levadia kohtuvad sel hooajal kolmandat korda. Kui esimese vastaseisu Evald Tipneri veerandfinaalis võitis 2:1 Levadia, siis teises kohtumises jäi 1:0 peale Flora.