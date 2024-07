VIDEO | Turvamehed peksid jalgpalli EM-il mitmekesi Portugali fänni

Staadioni korravalvurid peksid Portugali poolehoidjat mitu korda jalaga pähe ja kehasse. Sotsiaalmeedias ringlevatelt videotelt on näha, kuidas mitu meest hoidsid fänni kinni ning samal ajal jagasid teised talle igas suunas lööke.

Kõik päädis sellega, et lõpuks kukkus Portugali poolehoidja põrandale, misjärel saabus tema juurde veelgi rohkem turvemehi. Lööke andsid mehe suunas pea kõik.

Portugali meedia teatel leidis juhtum aset hetkel, mil üks Portugali poolehoidja üritas väljakule joosta. Pole teada, kas tegu on sama mehega, või mitte.

The Athletic kirjutab, et juhtumi osas on alustatud uurimist. „Oleme juhtumist teadlikud ja uurime seda,“ sõnas Frankfurdi politsei pressiesindaja.