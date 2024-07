Tuhkatriinulugu Wimbledonil. Vähem kui aasta tagasi edetabelikohata olnud šotlane kohtub teises ringis Djokoviciga

„Olen USA-s naastes füüsiliselt rohkem arenenud ja vaimselt tugevam. Saan asjadega paremini hakkama kui varem. Samuti ma usun endasse rohkem. Ja see usk on tulnud läbi suure raske töö ja paljude mind toetavate inimeste abil,“ selgitas mängija The Sunile.