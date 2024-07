Miks võistleb Delfi Rally Estonial „bulgaarlane“ Grjazin, aga „küproslane“ Lukjanuk ei tohi?

Venemaa ja Valgevene rallisõitjad on alates Ukrainas alanud täiemahulise sõja algusest (2022 veebruar) pidanud rahvusvahelistes sarjades võistlema nn „neutraalse lipu“ all. Neutraalsest staatusest hoolimata seadis Eesti riik aastaid MM-sarjas tiirutanud Grjazinile sissesõidukeelu. Sarnaselt on käitutud teiste Vene sportlastega, näiteks 2022. aasta sügisel Tallinnas toimunud WTA tenniseturniiri puhul.

2023. aasta detsembris vahendas Bulgaaria meedia esimesena, et Grjazin hakkab 2024. aastast võistlema nende lipu all. Delfi Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul on tal ka Bulgaaria kodakondsus. Pole täpselt teada, kuidas ta selle sai. Nikolai isa on endine Vene rallisõitja Stanislav, ema kohta pole meediast midagi leida.