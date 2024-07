Professional Fighters League teatab mitmeaastasest meediaõiguste partnerlusest Setanta Sportsiga Euraasias ja Filipiinidel

Professional Fighters League

Professional Fighters League (PFL) on MMA ülemaailmne liikumapanev jõud ja kõige kiiremini kasvav spordiliiga maailmas. PFLil on viis võitluse otse-eetri frantsiisi, pakkudes aastaringset sisu: PFL League Season, PFL PPV Super Fights, PFL Challenger Series, PFL International Leagues ja Bellator. 2018. aastal loodud PFLi toetavad suured tippinvestorid, sealhulgas SRJ, Ares, Knighthead, Luxor Capital, Waverley Capital, Elysian Park Ventures ning paljude NBA, MLB, NHL-i ja MLS-i meeskondade omanikud. MMA on selle kümnendi kasvav spordiala, millel on 650 miljonit fänni kogu maailmas, noorim sihtrühm ja tõelised ülemaailmsed tuluallikad. PFLmma.com ; Instagram (@PFLmma); Twitter (@PFLMMA); Facebook (/PFLmma)

Setanta Sports

Setanta Sports on rahvusvaheline spordiülekannete korraldaja, kes on juba üle kahekümne aasta pakkunud kvaliteetseid sporditelevisiooni- ja voogedastusteenuseid. Setanta Sports on minevikus omanud kanaleid ja edastanud edukalt spordiüritusi kõigil mandritel, välja arvatud Lõuna-Ameerikas. Praegu tegutseb Setanta Sports Euraasias ja Filipiinidel. Euraasias on Setanta Sports peamine spordiülekannete edastaja, kelle lineaarsed tele- ja voogedastusplatvormid on kättesaadavad neljateistkümnes riigis. Alates oma voogedastusplatvormi www.setantasports.com käivitamisest Filipiinidel on Setanta Sports loonud tugeva õiguste portfelli mitmesugustes spordialades, sealhulgas jalgpall, korvpall, noolemäng, snuuker, piljard ja võitluskunstid.