Saabus viimane õlekõrs: Shaunae Miller-Uibo saab siiski Pariisis OM-kulda kaitsta

Naiste 400 m jooksus on olümpiamängude norm 50,95. Bahama meistrivõistluste eeljooksus sai Miller-Uibo aga ajaks 53,02. Finaal jäi tal jooksmata, kuna vahepeal toimunud 200 m distantsil sai ta vigastada.

Miller-Uibo võitis 400 m jooksus olümpiakulla nii 2016. aastal Rio de Janeiros kui ka 2020. aastal Tokyos. Miller-Uibo isiklikuks rekordiks 400 m jooksus on 48,36. Antud aja jooksis ta välja Tokyo olümpiamängudel. Maailma kõigi aegade edetabelis annab see Miller-Uibole kuuenda koha.Lisaks kahele olümpiakullale on Miller-Uibo võitnud ühe MM-tiitli, kaks MM-hõbedat ja ühe MM-pronksi.